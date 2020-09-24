Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Время от времени на странице 70-летней Надежды Бабкиной в соцсети "Инстаграм" появляются гламурые снимки. Вот, мол, какая она молодая, свежая, цветущая. И мало кто догадывается, что каждый такой кадр – результат многочасовой работы фоторедактора, который убирает следы времени и превращает бабушку в девушку. Поэтому интересно посмотреть на певицу, что называется, без глянцевого лоска.

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