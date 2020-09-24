Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

"Красавица, обаятельная, шикарная, самая лучшая наша Наденька Георгиевна", "Неиссякаемый источник хорошего настроения, положительных эмоций и просто очаровательная женщина!", "Красавица на все времена!" – это комментарии пользователей к недавней фотоcессии Бабкиной.
А когда люди увидели певицу в реальной жизни, то ужаснулись. Как она не пыталась прикрывать лицо гламурной маской в стразах, все равно глаза выдали реальный возраст. Миф о вечной молодости разрушился в мгновение ока и оказалось, что от своих лет никуда не убежать даже за большие деньги.
"Недавно видела Бабкину отфотошопленную, ну прям "шишнадцать", а на самом деле выглядит на свой возраст", "Наконец-то фото без фильтров – глубокие морщины, дряблая шея, все и как и положено в 70 лет", "Морщинистая старушка", "Без фотошопа – обычная женщина", "Старая ты бабка", "Значит и со мной все в порядке. А то смотрю, мне под 60, а я по сравнению с ними бабушка дряблая. Ан, нет все по природе!" – теперь зубоскалят люди.
Стоит заметить, что на эти кадрах Бабкина с обильным макияжем на лице. Интересно, как выглядит она без косметики по утрам...
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