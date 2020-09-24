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Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Фото: Дни.ру
Время от времени на странице 70-летней Надежды Бабкиной в соцсети "Инстаграм" появляются гламурые снимки. Вот, мол, какая она молодая, свежая, цветущая. И мало кто догадывается, что каждый такой кадр – результат многочасовой работы фоторедактора, который убирает следы времени и превращает бабушку в девушку. Поэтому интересно посмотреть на певицу, что называется, без глянцевого лоска.
прочитано 790 раз

"Красавица, обаятельная, шикарная, самая лучшая наша Наденька Георгиевна", "Неиссякаемый источник хорошего настроения, положительных эмоций и просто очаровательная женщина!", "Красавица на все времена!" – это комментарии пользователей к недавней фотоcессии Бабкиной.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

А когда люди увидели певицу в реальной жизни, то ужаснулись. Как она не пыталась прикрывать лицо гламурной маской в стразах, все равно глаза выдали реальный возраст. Миф о вечной молодости разрушился в мгновение ока и оказалось, что от своих лет никуда не убежать даже за большие деньги.

Фото: Дни.ру

"Недавно видела Бабкину отфотошопленную, ну прям "шишнадцать", а на самом деле выглядит на свой возраст", "Наконец-то фото без фильтров – глубокие морщины, дряблая шея, все и как и положено в 70 лет", "Морщинистая старушка", "Без фотошопа – обычная женщина", "Старая ты бабка", "Значит и со мной все в порядке. А то смотрю, мне под 60, а я по сравнению с ними бабушка дряблая. Ан, нет все по природе!" – теперь зубоскалят люди.

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что на эти кадрах Бабкина с обильным макияжем на лице. Интересно, как выглядит она без косметики по утрам...

Автор: 24 сентября 2020, 09:02
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