"Я все сказала семье!": переболевшая коронавирусом Бабкина вспылила у гроба Борисова

Проститься с Борисовым пришли его коллеги, ученики, друзья. Актеры Любовь Тихомирова и Александр Семчев, муж Нонны Гришаевой режиссер Александр Нестеров, певица Надежда Бабкина – все они признались, что уход Михаила Борисовича восприняли как личную потерю.
Надежда Бабкина весной заразилась коронавирусом и провела две недели в реанимации под аппаратом ИВЛ. "Ввели меня быстро в кому, а оттуда я никак не выходила", – позже вспоминала певица о пережитом кошмаре. Ей удалось справиться с недугом, а вот Михаил Борисов, который всего на год старше, увы, не смог. 19 сентября его госпитализировали прямо со съемок передачи "Русское лото". Врачи диагностировали у него коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, после которой Борисов пережил клиническую смерть. Состояние резко ухудшилось при попытке перевезти его в другую больницу, и он скончался.
Журналисты на выходе из зала окружили певицу с просьбой сказать пару слов о покойном. Они дружили, певица несколько раз была приглашенным гостем его программы "Русское лото". "Не ходите за мной! – вспылила певица. – Я уже все сказала семье!" Деталями разговора с родными покойного артистка отказалась делиться и лишь посильнее натянула на лицо гламурную маску в стразах.
Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище столицы.
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