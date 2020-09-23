"Я все сказала семье!": переболевшая коронавирусом Бабкина вспылила у гроба Борисова

На сцене театрального института имени Бориса Щукина состоялось прощание в актером, режиссером, ведущим и педагогом Михаилом Борисовым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на панихиде.

Проститься с Борисовым пришли его коллеги, ученики, друзья. Актеры Любовь Тихомирова и Александр Семчев, муж Нонны Гришаевой режиссер Александр Нестеров, певица Надежда Бабкина – все они признались, что уход Михаила Борисовича восприняли как личную потерю.

Надежда Бабкина весной заразилась коронавирусом и провела две недели в реанимации под аппаратом ИВЛ. "Ввели меня быстро в кому, а оттуда я никак не выходила", – позже вспоминала певица о пережитом кошмаре. Ей удалось справиться с недугом, а вот Михаил Борисов, который всего на год старше, увы, не смог. 19 сентября его госпитализировали прямо со съемок передачи "Русское лото". Врачи диагностировали у него коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, после которой Борисов пережил клиническую смерть. Состояние резко ухудшилось при попытке перевезти его в другую больницу, и он скончался.

Журналисты на выходе из зала окружили певицу с просьбой сказать пару слов о покойном. Они дружили, певица несколько раз была приглашенным гостем его программы "Русское лото". "Не ходите за мной! – вспылила певица. – Я уже все сказала семье!" Деталями разговора с родными покойного артистка отказалась делиться и лишь посильнее натянула на лицо гламурную маску в стразах.

Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище столицы.