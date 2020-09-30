"Она увядает рядом с ним": Наташа Королева откровенно о семейном кризисе

Наташа Королева оказалась в центре оглушительного скандала, когда ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался в измене. Артистка поговорила с психологом о причинах семейного кризиса.

Наташа Королева пообщалась с психологом Аллой Занимонец в ее авторской передаче "Почти серьезно". Популярная исполнительница порассуждала о семейном кризисе: о времени, когда мужчина и женщина вдруг теряют связь друг с другом. При этом артистка призналась, что сама сталкивалась с проблемами в браке.

Наташа Королева отметила, что ей не понаслышке знакомы чувства, которые испытывает женщина в кризисе. "Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня", – объяснила певица.

При этом она отметила, что бывает и с точностью до наоборот. "Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо", – призналась Наташа Королева.

Артистка дала совет. По ее мнению, именно в этот период женщина должна взять себя в руки, встряхнуться, взбодриться и начать приводить себя в порядок: сменить гардероб, сделать новую стрижку, – одним словом, заставить себя обновиться, и это очень важно. При этом Наташа Королева призналась, что сама проходила через это.

Напомним, на днях муж артистки Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, признался в измене. Всепоглощающей страсти эффектный танцор предался прямо в супружеской спальне, пока Наташа Королева была в отъезде.