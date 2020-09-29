Тарзан решил нажиться на измене Королевой

Сергей Глушко (Тарзан) после скандала с адюльтером повысил гонорары за стриптиз-шоу. Теперь заказать артиста на корпоратив стоит 600 тысяч рублей.

Ситуация в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой повысила их популярность. Многие даже подозревали, что знаменитая пара срежиссировала историю с изменой, чтобы привлечь к себе внимание.



Звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что именно певица является кормильцем в семье. По его словам, ее гонорар за кассовый концерт составляет от восьми до десяти тысяч евро, а в месяц выступлений может быть очень много.

А вот Тарзан в семейную копилку вкладывает гораздо меньше. За редкие корпоративы он получает по пять – шесть тысяч евро, а выступления в клубах практически не приносят дохода. Стриптизер решил получить выгоду из скандальной семейной ситуацией и повысил свой ценник.

Сергей Глушко выступает в двух жанрах – откровенного танца и в качестве ведущего мероприятий. В агентстве, организующем шоу звезд на частных праздниках, сообщили, что сейчас на обе позиции цена подросла до 6500 евро за корпоратив. Таким образом, по новому курсу гонорар Тарзана составляет около 600 тысяч рублей, тогда как раньше он был готов выступать и за 400.

Напомним, стриптизер признавался, что отдыхал с двумя девушками, которые его опоили и соблазнили. После этого на скандальные ток-шоу Первого канала пришла любовница Сергея Глушко, актриса Анастасия Шульженко, которая заявила: он сам искал встреч с ней.