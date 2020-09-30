Тоскливо: Тарзана поддержали после измены Королевой

Скандал с изменой Сергея Глушко Наташе Королевой быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в мире отечественного шоу-бизнеса. Многие люди стремятся поделиться своими мыслями на этот счет.

"В любом случае это трагедия. Трагедия для семьи", – в разговоре с "Дни.ру" заметил блогер Михаил Еремеев.

Он добавил, что в сложившейся ситуации нельзя сказать о том, что страдает кто-то один – плохо обоим сторонам. "Одной стороне больно, обидно и ужасно из-за измены, а другой, которая изменила тоже паршиво, тоскливо и стремно из-за того, что он причинил боль любимому человеку", – рассказал Еремеев.

"Но вдвойне больно обоим, потому что это медийная пара, публичные люди и сейчас эта ситуация мусолится со всех сторон и во всех СМИ. Вот это вдвойне тяжело пережить", – уверен он.

Тарзану и Наташе Королевой он пожелал человеческого благоразумия и мудрости. В особенности это касается певицы, которую общественное мнение подталкивает к самым жестоким наказаниям для неверного супруга.

Однако идти на поводу у досужей публики не стоит, считает Михаил Еремеев. "Если Королева его простит, то, на мой взгляд, это житейская человеческая мудрость и любовь. Но мне будет приятно, если они сохранят семью, несмотря на трагедию в их паре", – заключил блогер.