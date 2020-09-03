Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов

В Сети "Инстаграм" разгорается скандал из-за некачественно оказанной услуги в салоне красоты супруги Тимати Анастасии Решетовой.
Клиентка сделала маникюр и вернулась домой со страшными химическими ожогами. Об этом она решила рассказать на весь мир и опубликовала фото последствий. Они, действительно, оказались ужасными. Ногти на руках и ногах девушки выглядят будто сгнившими. Они деформировались и изменили цвет.
Жительнице Москвы вернули деньги за некачественную услугу, сообщает телеграм-канал Yobajur. Однако легче от этого не стало. Теперь ей предстоит долгая реабилитация. Пальцы постоянно болят, да и выглядят устрашающе.
Сотрудники салона отмечают, что такое у них впервые. Видимо, все дело в индивидуальной непереносимости компонентов гель-лака.Ранее "Дни.ру" сообщали, что возлюбленная рэпера Тимати вместе с маленьким сыном прилетела в Москву. Избранница исполнителя почти месяц провела в Сен-Тропе, где гостила на вилле у папы рэпера. Многие заподозрили, что модель пошла по пути предыдущей супруги исполнителя, и семья близится к разводу. Однако эти слухи не нашли подтверждения.
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