"Не нагнетайте": Решетова высказалась о расставании с Тимати

Россияне заподозрили неладное, узнав о раздельном отдыхе знаменитостей. Возлюбленная музыканта отправилась на отдых в Сен-Тропе с маленьким сыном Ратмиром. Тимати улетел в Грецию с матерью Симоной Юнусовой и дочерью Алисой. К ним на несколько дней прилетала мать девочки Алена Шишкова. Вернувшись в Москву, артист вновь провел с ней день.
После вопросов фолловеров Анастасия Решетова поспешила все рассказать, чтобы не провоцировать сплетни. По ее словам, заявлений о разрыве отношений звездная пара не делала, и новости об расставании – всего лишь домыслы. "Мы не говорим ничего. Не нагнетайте", – попросила подписчиков модель.
Ранее возлюбленная Тимати намекнула, что их союз далек от идеального. Девушка сообщила, что улетела на отдых, пережив ряд неприятных событий.
Напомним, что многие поклонники уверены: виновницей ссор между Тимати и Анастасией Решетовой является его мать. По их мнению, Симона недолюбливает избранницу сына.
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