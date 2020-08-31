"У него была депрессия без меня": Решетова вернулась к Тимати

Избранница исполнителя почти месяц провела в Сен-Тропе. Модель гостила на вилле у папы рэпера Тимати. Анастасия Решетова познакомила сына Ратмира с дедушкой.
Рэпер Тимати, в свою очередь, отдыхал в Греции в компании мамы Симоны и дочери от прошлых отношений, Алисы. Затем артист проводил время с друзьями в Чечне.
В последний день лета Тимати и Анастасия воссоединились. В личном микроблоге модель рассказала, что уже вернулась домой. По словам Решетовой, в столичной квартире ее и сына встречал только один из множества живущих там котов.
"Папа нас привез домой к котам. Встречал только Салем. До этого у него была депрессия без меня", – рассказала Анастасия в "Сторис" "Инстаграм".
Спустя время знаменитость опубликовала фото из спортивного зала. Модель призналась, что на отдыхе не следила за питанием, поэтому набрала вес.
"Учитывая, что во Франции я каждый день ела сыры, пасту, пиццу, хлеб, сладкое и выпивала вино, то я еще ничего так вернулась", – поведала возлюбленная артиста.
Отметим, что Анастасия Решетова и рэпер Тимати сейчас находятся под пристальным вниманием прессы. Ходят слухи, что влюбленные на грани разрыва. Сплетни появились после того, как модель и артист отправились на отдых врозь. Как будут складываться отношения пары в дальнейшем, покажет время.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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