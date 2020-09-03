55-летняя Зудина вырядилась в байкера

Последняя любовь и актера Олега Табакова рассказала о своем отношении к возрасту, а заодно – блеснула в дерзком образе. Марина Зудина примерила наряд в байкерском духе.
Она сочетала брутальную косуху и кожаные брюки с белой рубашкой. Дополнила звезда образ многоярусными колье. Волосы Марина Зудина небрежно убрала назад, а подчеркнул ее лук яркий мейкап с помадой алого цвета.
Свой взгляд на стремительно бегущее время артистка описала с помощью броской цитаты: "Запомните: сколько бы вам не было лет – это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни". Поклонники и коллеги поздравили Марину Зудину с праздником, адресовав ей много теплых слов.
После смерти Олега Табакова в 2018 году Марина Зудина всю свою любовь дарит наследникам – 25 летнему Павлу и 15-летней Марии. Сын режиссера и актрисы ушел из театра и теперь больше снимается в фильмах, а дочь пары планирует поступать в театральный вуз.
Как писали "Дни.ру", Олег Табаков и Марина Зудина стали мужем и женой в марте 1995 года. Свадьба была без излишеств. Невеста была на шестом месяце беременности. С торжества остался всего один снимок, созданный случайным очевидцем.
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