Психолог назвал причину измены Тарзана Королевой

По мнению эксперта, измена в паре является признаком психологической незрелости партнера. Также это говорит о разбалансировки отношений в паре.

Например, если одного из супругов что-то не устраивает в браке, он испытывает дискомфорт и неудовлетворенность. Но вместо того, чтобы обсудить это с партнером, он выбирает сбежать от этого и окунуться с головой в интим на стороне.

Отношения похожи на стул с несколькими ножками, считает Кужель. Если одна из точек опоры нестабильна, партнеры со взрослой позицией немедленно начинают выяснять причины этого. Пары с детской позицией ищут дополнительную "ножку".

Таким образом, любовник или любовница являются опорой в чужих отношений. Роль "ножки" выбирают люди, которые психологически не готовы к серьезным отношениям.

Измена же дает эмоции, адреналин, новые впечатления, эксперименты и яркость. Когда это уходит из отношений, перед партнерами встает выбор: вернуть потерянное; жить и быть недовольными отношениями; расстаться и искать нового спутника; взять недостающее извне.

Если измена произошла, необходимо честно и открыто обсудить, что партнер искал на стороне, а также взять паузу, чтобы каждый обдумал произошедшее. Партнеру, который "пошел налево", важно проанализировать свое поведение и принять решение, как он будет исправлять ситуацию.

Супруг, которому изменили, должен самостоятельно принять для себя решение: хватает ли у него энергии на прощение. Нужно объективно смотреть на поступки и действия партнера.