"Все равно": Тарзан сделал новое признание после измены Королевой

Прежде всего, шоумен заявил об ошибке, которую допустили некоторые СМИ, обсуждая его личную жизнь. Сергей Глушко сообщил, что его первая жена Елена Переведенцева была брюнеткой, а не блондинкой.
После этого артист честно признался, что ему до сих пор все равно, что о не пишут. В подробности о том, как сейчас переживает громкий скандал, он вдаваться не стал.
Сергей Глушко продолжает жить обычной жизнью. В своих соцсетях он выкладывает видео с выступлений в театре и на корпоративах.
Напомним, недавно общественность узнала об измене супруга Наташи Королевой. Стриптизер признался, что отдыхал с двумя девушками, которые его опоили и соблазнили. После этого на скандальные ток-шоу Первого канала пришла любовница Сергея Глушко, актриса Анастасия Шульженко, которая заявила: он сам искал встреч с ней.
С каждым новым заявлением участников скандала общественность все меньше верит в правдивость этой истории. Пользователи Сети считают, что звездная пара придумала ее, чтобы привлечь внимание к своим персонам.
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