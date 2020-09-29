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Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома

Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов встретились через полгода разлуки. Супруги, которые уже было занялись оформлением развода, помирились. Более того, появилась информация, что воссоединившаяся с мужем актриса оттолкнула от себя младшую дочь Ольгу.
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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина встретились в студии скандально известного шоу "Пусть говорят". Здесь же присутствовали их дети: сын продюсера Бари Алибасов-младший и дочь актрисы Ольга Шукшина. Отметим, что Ольга изначально была против замужества матери. Поэтому когда поднялась шумиха с квартирой артистки, которую та переписала на мужа, а тот переоформил на молодого помощника, первая стала настаивать на разводе. Затем ей начал вторить сын продюсера. По версии Бари, семья Шукшиных хочет загнать в гроб его отца, чтобы все его наследство досталось тем родственникам.

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Под давлением обстоятельств продюсер и впрямь подал на развод. Однако все изменилось, когда супруги наконец воссоединились. Алибасов и Федосеева-Шукшина даже передумали разводиться. "После передачи, я увидел, насколько Лида все-таки папе важна. Она мне все равно неприятна, но не мне же с ней спать, а папе нравится", – высказал мнение сын продюсера.

Он сообщил об ухудшении отношений между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Ольгой. "Сейчас, после того как я выгнал эту тварь из студии, Лида выгнала дочь из дома. Она возвращается в Египет, где ей и место. Теперь, если Лиде будет хуже, то она будет под присмотром отца и это для меня безопасно. Лида правильно выбрала между отцом и дочерью, а я выбрал между счастьем отца и своей гордостью (в пользу счастья отца)", – сообщил Бари Алибасов-младший.

Более того, сын даже решил отказаться от наследства продюсера. Он объявил, что после смерти Бари Алибасова все перейдет в фонд помощи одаренным детям Игоря Сандлера. "Наследие отца не только мое, оно всей страны. Поэтому пусть и блага получает вся страна. А так как я часть страны, то и мой одаренный ребенок будет участвовать в развивающих проектах фонда", – заявил сын продюсера.

Автор: 29 сентября 2020, 14:19 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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