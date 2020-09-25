Дочь Федосеевой-Шукшиной откровенно о свадьбе с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина после воссоединения с мужем Бари Алибасовым, вдруг выдвинула версию, при каких условиях они с продюсером могут наконец зажить спокойно. Для этого ее младшая дочь Ольга должна выйти замуж за сына ее супруга Бари Алибасова. Сама наследница артистки категорично прокомментировала слова матери.

Как только стало известно о свадьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова, немедленно последовала реакция ее младшей дочери Ольги. Женщина выступила резко против замужества своей матери. А когда один за одним грянули скандалы в звездном семействе, Ольга лишь утвердилась в своем негативном отношении к Бари Алибасову. Она прямым текстом просила мать оформить развод.

В свою очередь, на продюсера давил его сын Бари Алибасов. Когда поднялась шумиха с квартирой в Новой Москве, которую вначале Лидия Федосеева-Шукшина оформила на мужа (якобы чтобы спасти от меркантильных родственников), а потом тот переписал ее на молодого помощника, наследник также начал настаивать на том, чтобы продюсер развелся.

Выйдя из психиатрической лечебницы, куда якобы угодил с корсаковским синдромом, Бари Алибасов действительно отправился к своему адвокату, которому поручил заняться бракоразводным процессом. К тому времени продюсер и актриса не виделись полгода. Но после встречи в студии Первого канала резко передумали расставаться.

Потом Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе заявила, что ее дочери Ольге и сыну продюсера Бари следует пожениться. Дескать, может, тогда они наконец оставят своих родителей в покое и дадут им жить счастливо. Ольга категорично отреагировала на сенсационные слова актрисы.

"Я еще не сошла с ума, чтобы выходить за него замуж! Об этом не может идти и речи. Лично я считаю, что Бари-младший сильно травмирован. И все его эпатажные выходки – против меня, мамы и нашего адвоката Юлии Вербицкой, не более, чем последствия подростковой травмы. Искренне желаю ему решить проблемы, оставленные в наследство его отцом, и достигнуть успокоения в традиционных семейных ценностях. Как мне думается, для него это – главное", – высказалась Ольга Шукшина.