Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина дала первое интервью после долгожданной встречи с мужем, продюсером Бари Алибасовым. Легендарная актриса выступила с неожиданным предложением.

На днях на шоу "Пусть говорят" состоялась встреча Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной спустя полгода после расставания. Артисты, хоть и женаты, жили порознь, а когда случилась пандемия коронавируса, то и вовсе перестали видеться. А дальше и вовсе разразился скандал.

Артистка узнала, что за ее спиной супруг переписал квартиру в Новой Москве на своего молодого помощника. Вообще-то, недвижимость была подарена актрисой любимому мужу. Правда, потом Лидия Федосеева-Шукшина стала утверждать, что подписала документы, сама не понимая, что делает. И теперь актриса желает вернуть себе жилье.

Чтобы решить все мирно, актриса пыталась связаться с Бари Алибасовым. Но оказалось, что собственный сын поместил продюсера в психиатрическую клинику. Тому якобы диагностировали корсаковский синдром. Лишь недавно продюсера выписали. Когда он оказался на свободе, то отправился прямиком к адвокату, чтобы подать на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Эта новость стала шоком для актрисы. Поэтому можно представить, как она хотела увидеться с продюсером, чтобы расставить все точки над i. И когда наконец эта встреча состоялась, то Бари Алибасов вдруг заявил, что передумал разводиться.

Продюсер уверен, что их с женой пытается рассорить младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, которая была изначально против их брака. Лидия Федосеева-Шукшина с ним солидарна. "Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить", – с горечью отметила актриса.

Дело в том, что сын продюсера Бари Алибасов действительно тоже хочет, чтобы родитель расстался с актрисой. По его мнению, "эта семейка" загонит его отца в могилу своими скандалами и корыстью. Слова Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала ее адвокат Юлия Вербицкая: "Что тут можно сказать, кроме как "чума на оба ваши дома!" Я далека от идеи, что желание Лидии Николаевны может воплотиться в жизнь, и этот брак состоится. Хотя это сулит и Бари-младшему, и Ольге блестящие перспективы".