Стал мужчиной: Газманов откровенно о лишении невинности в 13 лет

Олег и Родион Газмановы – очень востребованные артисты. Гастроли, съемки у каждого – вот и видятся они редко. Зато при встречах им есть, о чем поговорить и что обсудить. Например, интимную жизнь друг друга.

Во время онлайн-шоу GQ Родион Газманов задавал вопросы о фактах своей биографии своему знаменитому отцу. От кого я в первый раз получил ремня и за что? В какой город я впервые поехал на гастроли с тобой? Мое первое слово? Многие из этих вопросов поставили в тупик Олега Газманова.

Но главное испытание ждало его впереди. "Во сколько лет я стал мужчиной?" – вдруг спросил Родион ошарашенного отца. И попросил не ошибиться. Олег Газманов долго думал и стал гадать: "Восемь нет... Девять... Я думаю, что в 14!" И он почти угадал – Родиону в ту пору было 13 лет. "14 мне исполнилось на следующий день", – откровенно признался сын Газманова. Правда, не стал уточнять, когда, где, с кем и при каких обстоятельствах он лишился девственности.

Напомним, так рано начавший половую жизнь Родион Газманов до сих пор не женат, хотя ему идет 40-й год. Как объяснили сексопатологи, возможно, его первый секс в подростковом возрасте был не очень удачным, и это могло наложить отпечаток на все дальнейшие эксперименты в спальне.