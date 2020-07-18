Родион Газманов раскрыл правду о своей настоящей матери

Про знаменитого отца Родиона Газманова известно, кажется, все. А вот про мать старший сын Народного народного артиста России Олега Газманова говорит крайне редко и неохотно. За кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" корреспондент "Дни.ру" задал прямой вопрос молодому артисту.

С первой женой Ириной Олег Газманов прожил 22 года. В 1981-м на свет у них появился сын Родион. А когда мальчику исполнилось 13 лет, семья распалась. Родион, конечно, тяжело переживал эту ситуацию. Но сегодня говорит о случившемся спокойно.

"Мама не любит участвовать в ток-шоу, давать интервью, рассказать посторонним о том периоде своей жизни, и я уважаю ее желание, – пояснил Родион многолетнее молчание. – Она окончила химико-биологический факультет, сегодня живет в Калининграде. И все еще старается сделать из меня человека, пытается скорректировать мое поведение (улыбается)".

"Она, конечно, часто приезжает и в Москву, – продолжает Газманов. – И в итоге с ней мы видимся, кажется, даже чаще, чем с отцом. Мама несколько раз бывала на моих концертах, в том числе и в Кремле. Периодически слышу от нее какую-то конструктивную критику. В основном она мною довольна".

Недавно Олег Газманов на своей странице в социальной сети "Инстаграм" поздравил бывшую жену с днем рождения. Показав тем самым всем, что остается в добрых с ней отношениях. "Это два человека, которые произвели мне на свет, поэтому столь радостное событие их в чем-то объединяет. Да и нечего делить, когда прошло уже столько лет".

Напомним, в разное время пресса писала будто бы особо ярые поклонница Олега Газманова могли стать причиной развода. Мол, некоторые из них не отличались тактом и уважением к чужой семье – отправляли Ирине письма с угрозами и оскорблениями, звонили и сообщали, что являются любовницами певца. Она такого давления не выдержала. Брак дал трещину гораздо ранее, чем произошел официальный развод, но супруги боялись травмировать подрастающего сына.