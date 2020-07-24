Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова

69-летняя Ирина Газманова живет в своем доме в Калининграде. Именно в этом городе Родиону и предстояло вести открытие онлайн-фестиваля. Но матери про визит он ничего не сказал. Подговорил водителя такси позвонить Ирина Павловне и сказать, что везет подарок. А когда машина подкатила к воротам, Родион ошарашил мать своим появлением.
Но радость встречи тут же сменилась родительским упреком. "Предупредил бы о своем приезде, не сидел бы сейчас голодный", – отчитала мать заявившегося внезапно Родиона.
Недавно 39-летний Газманов рассказал "Дни.ру" о том, как живет его мать: "Мама не любит участвовать в ток-шоу, давать интервью, рассказывать посторонним о том периоде своей жизни, и я уважаю ее желание. Она окончила химико-биологический факультет, сегодня живет в Калининграде. И все еще старается сделать из меня человека, пытается скорректировать мое поведение. Мама, конечно, часто приезжает и в Москву. И в итоге с ней мы видимся, кажется, даже чаще, чем с отцом. Периодически слышу от нее какую-то конструктивную критику".
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Хочу выйти замуж
Плоский зад
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Каких вы хотите женщин?