Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова

Родион Газманов редко рассказывает, а тем более показывает свою мать – первую жену Олега Газманова. Поэтому ее появление в "Инстаграме" молодого певца стало сюрпризом для поклонников. Впрочем, и сам Родион устроил маме сюрприз.

69-летняя Ирина Газманова живет в своем доме в Калининграде. Именно в этом городе Родиону и предстояло вести открытие онлайн-фестиваля. Но матери про визит он ничего не сказал. Подговорил водителя такси позвонить Ирина Павловне и сказать, что везет подарок. А когда машина подкатила к воротам, Родион ошарашил мать своим появлением.

Но радость встречи тут же сменилась родительским упреком. "Предупредил бы о своем приезде, не сидел бы сейчас голодный", – отчитала мать заявившегося внезапно Родиона.

Недавно 39-летний Газманов рассказал "Дни.ру" о том, как живет его мать: "Мама не любит участвовать в ток-шоу, давать интервью, рассказывать посторонним о том периоде своей жизни, и я уважаю ее желание. Она окончила химико-биологический факультет, сегодня живет в Калининграде. И все еще старается сделать из меня человека, пытается скорректировать мое поведение. Мама, конечно, часто приезжает и в Москву. И в итоге с ней мы видимся, кажется, даже чаще, чем с отцом. Периодически слышу от нее какую-то конструктивную критику".