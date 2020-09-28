"Раскрыта жесткая тайна шоу-бизнеса": народ плюнул в развлекающих друг друга Тарзана и Костюшкина

Последние несколько недель общественность активно обсуждает поступок Тарзана. Он изменил Наташе Королевой с малоизвестной актрисой. На стриптизера обрушилась волна критики. Пользователи Сети считают, что певица не должна прощать мужа, а, наоборот, обязана расстаться с ним навсегда.
Теперь Глушко у многих вызывает лишь негативные эмоции. Вероятно, поэтому народ не оценил видео, которое опубликовал в своем инстаграм-аккаунте Костюшкин. На кадрах подписчики увидели танцующего Тарзана. На фоне играла песня Стаса "Женщина, я не танцую". Экс-солист группы "Чай вдвоем", в свою очередь, показал, как кружится с телефоном под композицию Королевой "Маленькая страна".
Под видео Костюшкин написал, что именно так общаются "альфа-самцы". На что подписчики ответили: "Два бугая развлекают друг друга", "Отписываюсь от вас после этой радужной истории!", "Тарзан – это понятно, но о Костюшкине была лучшего мнения".
В комментариях также отметилась супруга Стаса Юлия. Она тоже решила пошутить: "Раскрыта самая жесткая тайна шоу-бизнеса: Тарзан и Костюшкин, вы пара, вы пара, вы пара". Очевидно, супруга певца вспомнила другую песню Королевой – "Дельфин и русалка".
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