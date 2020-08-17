Костюшкин отреагировал на слух о его романе с Орейро: Все, вычислили

Женатого Стаса Костюшкина подозревали в романе с некой американской миллионершей. Авторы фанатских аккаунтов в "Инстаграм" якобы нашли этому доказательство. Певцу пришлось внести ясность.

На прошлой неделе жена Стаса Костюшкина Юлия высмеяла слухи о романе супруга с заграничной богатой особой. Женщина опубликовала фотографию в своем инстаграм-аккаунте и написала, что после "разрыва" с мужем ей ничего не остается, кроме как "пахать" в спортзале. Женщина уверена: роман Стаса с миллионершей является лишь плодом богатой фантазии журналистов.

Костюшкин решил высказаться после того, как инстаграм-аккаунты начали распространять информацию о его интимной связи с Наталией Орейро. В доказательство этому прилагался снимок уругвайской певицы с похожим на экс-солиста "Чай вдвоем" мужчиной. "Все, вычислили миллионершу, к которой я улетаю а Америку", – поиронизировал Стас.

На самом же деле на фото Орейро запечатлена со своим супругом Рикардо Мольо, который в профиль, действительно, очень похож на Костюшкина. Этот кадр опубликовала Наталия в своем инстаграм-аккаунте по случаю дня рождения мужа.

Напомним, недавно Наталия Орейро заявила, что намерена получить российское гражданство. Правда, жить в России артистка не намерена. Об этом писали "Дни.ру".