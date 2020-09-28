Развода не будет: Жорин придушил Алибасова при выходе из зала суда

"Любовь победила" – под таким лозунгом опубликовал новый пост в своем "Инстаграм" адвокат продюсера Сергей Жорин. На фото он предстал рядом с супругами, которые улыбались и шутили в кадре. По словам правозащитника, Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной, а квартира, из-за которой возник конфликт, "остается в семье". Также Жорин опубликовал видео, на кадрах которого Алибасов подписывает документы об отказе от развода.
"Только что был подписан отказ от иска. Квартира остается в семье", – написал адвокат.
Тема развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной уже стала настоящим сериалом для их поклонников. И вот, кажется, кино продолжается, как выразилась одна из подписчиц Жорина. Многие восприняли эту новость как пиар-ход, однако другие все же порадовались за престарелых супругов. "Пусть доживают свою любовь", – отметили они.
Недавно на шоу "Пусть говорят" состоялась встреча Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной спустя полгода после расставания. Артисты жили порознь. В студии актриса призналась, что хочет продолжать отношения с Бари, однако их дети были настроены категорически против и даже чуть не подрались.
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