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Заявление о самоубийстве Федосеевой-Шукшиной прозвучало на скандальном шоу

Заявление о самоубийстве Федосеевой-Шукшиной прозвучало на скандальном шоу

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Состоялась первая встреча Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной с тех пор, как был введен карантин из-за пандемии коронавируса. Воссоединение супругов прошло не без шумихи.
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С самого начала своего брака Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не скрывали, что живут раздельно, что, впрочем, не мешало им регулярно видеться. Казалось, между супругами царит полная гармония. Однако с началом карантина, связанного с пандемией коронавируса, пара перестала встречаться. А дальше отношения между супругами и вовсе стали портиться.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Лидия Федосеева-Шукшина узнала, что подаренную ему квартиру в Новой Москве Бари Алибасов почему-то переписал на своего молодого помощника. Потом выяснилось, что актриса и не собиралась оформлять эту недвижимость даже на мужа. Разразился скандал. Ситуация усугубилась, когда оказалось, что никто не хочет возвращать квартиру актрисе. Алибасов объяснил, что не хочет, чтобы она досталась младшей дочери жены Ольге, которая якобы имеет на нее виды.

В результате супруга продюсера подала в суд, и согласно его решению, квартиру арестовали. Супруги за все это время не виделись. Потому что Бари Алибасов оказался в психиатрической клинике. По словам его сына, у продюсера был диагностирован корсаковский синдром. Самое интересное, что когда Бари Алибасов выписался, то сразу подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эта новость стала для актрисы шоком.

И вот в студии скандально известного шоу "Пусть говорят" супруги, которые уже в конце сентября должны официально стать свободными людьми, наконец встретились. Артистка не смогла сдержать слез при виде мужа, которого не видела чуть ли не полгода. "Очень много лжи, неправды, все нафантазировано", – пожаловалась Лидия Федосеева-Шукшина.

Выяснилось, что оба передумали разводиться. Но вот проблема с квартирой пока так и не решена. Однако актриса настроена решительно. Когда ведущий Дмитрий Борисов спросил Лидию Федосееву-Шукшину, что она будет делать, если ей так и не отдадут квартиру, та категорично ответила, что покончит с собой. Это заявление ошеломило всех, находящихся в студии. Отметим, что супруга Бари Алибасова живет в мемориальной квартире своего покойного мужу Василия Шукшина.

Автор: 17 сентября 2020, 08:51 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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