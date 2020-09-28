Каменских раздвинула ноги на лестнице

В настоящий момент Настя вместе с мужем Алексеем Потапенко (Потап) отдыхает за границей. Супруги загорают, плавают на яхте, ныряют в море и наслаждаются вкусными блюдами. Певица старается держать поклонников в курсе, публикуя самые интересные фото в "Инстаграм".
Например, на последних снимках Каменских запечатлена на лестнице в одном пончо. На третьем фото подписчики смогли разглядеть роскошные ноги певицы: безо всякого стеснения она раздвинула их в стороны, приняв изящную позу. "Люблю такое утро", – подписала кадры артистка.
Некоторые подписчики вновь раскритиковали Настю, отметив, что она становится неинтересной, выкладывая откровенные фото слишком часто. "Только ноги раздвигаешь и *** (попу – Прим.ред.) показываешь", "Скромность красит человека!", – написали они. Другие же оставили множество комплиментов: "Красотка!", "Нереальная", "Как всегда прекрасна!".
Напомним, на прошлой неделе Каменских выложила фото своей пятой точки, из-за чего подписчики сделали вывод: певице явно не хватает внимания. Они призвали Потапа обратить должное внимание на публикации супруги в Сети.
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