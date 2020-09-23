Каменских без бюстгальтера взбесила народ: Видимо, отношения с Потапом обломались

На первом фото артистка стоит к поклонникам задом, облокотившись на ограждение балкона. На втором и третьем снимке она расположена вполоборота к камере, грудь звезда прикрыла руками. На фоне можно рассмотреть море и тропический пейзаж.
В подписи к кадрам Настя Каменских порассуждала на тему желаний. Девушка уверена, чтобы жить так, как мечтается, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, к которой стремишься.
Правда, поклонники не оценили откровенные снимки и философские рассуждения певицы. Некоторые считают, что замужней женщине не стоит так часто выставлять на всеобщее обозрение интимные части тела. Подписчики предположили, что у Насти Каменских проблемы в отношениях с рэпером Потапом, раз она постоянно показывает себя голой.
"Я понимаю оголяются те артисты, у кого нет таланта, и нечего показать кроме голого тела, но зачем тебе это делать? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем такие фотки?!", "Явно не хватает внимания!!!Потап, очнись!! это уже крик души", "Такое впечатление, что Вы себя продаете??Ваш брак-обман??", "Да уж,перебор так перебор🤦♀️Интересна реакция мужа", "Видимо отношения с Потапом обломались , что такие фото полезли", – написали в комментариях.
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