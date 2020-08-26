Рассказы о страстном сексе Потапа и Насти Каменских окрестили небывальщиной

В недавнем интервью Потап рассказал, что у них с Настей Каменских всегда невероятно страстный секс. Артист заявил, что пара периодически уединяется в туалетах самолетов или ресторанов, а однажды и вовсе занялась этим в автобусе.

Настолько богатой сексуальной жизни могут позавидовать многие. Ребята вместе уже не первый год, а в 2019-м сыграли свадьбу. Некоторые считают, что чувства артистов неискренние, и на романе они просто пиарятся.

Потап и Настя Каменских не обращают внимания на пересуды и продолжают рассказывать о страстных эпизодах из совместной жизни. Рэпер уверяет, что такие чувства у него появляются всегда, когда с ним рядом жена. По словам музыканта, он просто не может остановиться. "Нас тянет друг к другу", – говорит артист.

Блогер Рустам Солнцев выразил сомнения по поводу искренности пары. Он не понимает, если все так "шоколадно", почему же тогда Настя Каменских после снятия карантина улетела в Турцию без Потапа. Шоумен иронично отметил, что, возможно, девушке просто надоело заниматься сексом в туалетах.

Рустам Солнцев добавил, что с симпатией относится к рэперу, но все-таки не уверен, что тот говорит правду об интимной жизни с женой. Блогер считает, что артист застрял в 90-х, когда было модно рассказывать о себе "всякую небывальщину".

Шоумен не уверен, что у двух взрослых и не очень худых людей может быть секс в публичных местах. Он посоветовал артистам привлечь к себе внимание другим способом – например, записать пару новых хитов.