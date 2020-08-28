"Главное, чтобы Потап одобрял": Каменских вызвала недоумение откровенным фото в ванной

Настя Каменских в очередной раз спровоцировала публику. Артистка снялась в кружевном пеньюаре на голое тело.

Звезда частенько радует поклонников пикантными кадрами. На сей раз в своем инстаграм-аккаунте она продемонстрировала красивое загорелое тело, нанеся перед камерой скраб. Исполнительница отметила, что подтянутым и привлекательным женское тело делают любовь к себе, спорт, правильное питание и уход.

Подписчики восхитились формами Насти Каменских, осыпав ее комплиментами. При этом у некоторых пользователей соцсети фотография вызвала недоумение. Они поинтересовались у знаменитости: почему на снимке не присутствует ее муж? "Надо было посадить его в ванну. Нам интересен любой ваш совместный контент", "Главное, чтобы Потап одобрял" – посоветовали фолловеры певице.

Отметим, артистку нередко критикуют за слишком откровенные снимки, считая, что 33-летней замужней женщине выставлять свое тело на всеобщее обозрение неприлично. Сама Настя Каменских не обращает внимания на хейтеров, продолжая публиковать подобные кадры.

Как писали "Дни.ру", Потап и Настя Каменских любят делиться подробностями интимной жизни. Они не обращают внимания на пересуды и продолжают рассказывать о страстных эпизодах. Рэпер уверяет, что такие чувства у него появляются всегда, когда с ним рядом жена. По словам музыканта, он просто не может остановиться. "Нас тянет друг к другу", – говорит артист.

Правда, некоторые сомневаются в правдивости данных высказываний. Они считают, что звездная пара просто пиарится на пикантных высказываниях о личной жизни. В частности, не верит пылким чувствам четы шоумен и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. Он посоветовал артистам привлечь к себе внимание другим способом – например, записать пару новых хитов.