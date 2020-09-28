"Я в шоке!": Самойлова получила серьезную психологическую травму

Оксана Самойлова негодует из-за недовольства людей, которым она пожертвовала вещи своих детей. Доброе дело обернулось для жены рэпера Джигана разочарованием.

Девушка бесплатно раздала вещи нуждающимся и столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Звезда пожаловалась на черную неблагодарность в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

За несколько дней бизнесвумен вместе с помощницами собрала около восьмисот вещей, чтобы организовать раздачу всем желающим. Как оказалось, на раздачу пришли не только родители, отпрыски которых действительно нуждаются в обновках, но и просто те, кто хочет заполучить дорогостоящие вещи от знаменитости.

А некоторые из них и вовсе пытались обмануть помощниц Оксаны Самойловой и забрать больше вещей, чем было указано в правилах раздачи. Но особенно поразило ее недовольство пришедших на мероприятие женщин тем, что на раздаче не было одежды от премиальных брендов.

"Я в шоке! Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны. Как такое возможно?" – негодует бизнесвумен. Она подчеркнула, что каждая из этих вещей стоит далеко не по тысяче рублей. Оксана Самойлова добавила, что могла бы их продать или сделать аукцион, но организовала благотворительную акцию.

Такое поведение женщин ей кажется неадекватным. Супруга музыканта не уверена, что вновь решится на подобную акцию. Раньше она просто отдавала вещи в детские дома – и, скорее всего, будет и дальше так поступать. Возникшая ситуация ее просто убила. "У меня психологическая травма", – заключила Оксана Самойлова.