Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
28 сентября
Лента новостей
15:40
Никита Ефремов высказался о свадьбе с Марией Иваковой: Не трогайте мое
15:31
Стало известно об уходе Вячеслава Добрынина
15:24
"Ваших детей воспитывать не буду": Горбачева из сериала "Чики" сделала неожиданное заявление
15:23
Звезда "Аншлага" отказалась от любви после смерти жены
15:11
В России сотнями закрывают школы на карантин из-за коронавируса и гриппа
14:57
"Это – позорище!": возмущенный Разин обвинил Первый канал во лжи
14:56
"Я в шоке!": Самойлова получила серьезную психологическую травму
14:49
Mercedes GLS 450: как айсберг в океане.
14:49
Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства
14:31
Подал личную жалобу: дело осужденного Ефремова приняло новый поворот
14:24
Копенкина о сексе Шаляпина и Цымбалюк-Романовской: С ним она расцвела
14:23
Шаляпин с хвостом показал детей: Женился на русалке
14:22
Айза Анохина с пулей в районе груди не прошла досмотр в аэропорту
14:20
Провалившийся Петров взялся за малоуспешное дело
14:18
Песков прокомментировал падение рубля
14:09
Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу
14:03
В Кремле встревожены обострением конфликта в Нагорном Карабахе
14:00
"Надо уметь проигрывать достойно": мать затравленной участницы "Детского Евровидения" врезала хейтерам
13:54
Эксперт назвал единственный возможный вариант решения кризиса в Белоруссии
13:49
"Алкоголь и наркотики стали решением проблем": сын Ефремова откровенно о своей зависимости
13:48
Не пожалел: Плющенко отправил маленького сына на соревнования с травмой ноги
13:47
В Подмосковье спасли проглотившего более 20 магнитов трехлетнего ребенка
13:46
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
13:44
Панин втянул Пашаева в грязный скандал
13:31
Лукашенко назвали разменной монетой в отношениях России и Запада
13:22
Фадеев рассказал о прибавлении: Это Мальчик
13:21
"Я воспринимаю это как своеобразное общение": мать погибшего актера из "Физрука" пересматривает его фильмы
13:19
Семья Ефремова намерена подать на Пашаева в суд за мошенничество
13:17
Россияне стремительно нищают из-за коронавируса
13:13
"Как-то неловко": Гарик Харламов откровенно о романе с Яной Кошкиной
13:10
В Роспотребнадзоре сделали прогноз по коронавирусу в России
12:59
"Все встречи неслучайны": вскрылась связь дочери Легкоступовой с Собчак
12:53
Бывший сотрудник спецслужб предупредил о возможном покушении на Путина
12:41
Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 8 тысяч зараженных за сутки
12:40
Раскрыты подробности закулисной травли Волочковой в Большом театре
12:36
"Какой-то животный ужас": доведенную до истощения звезду "Ольги" отдали в руки медиков
12:31
У Лукашенко есть только вектор Союзного государства – Пушков
12:25
В московском метро возобновили жесткий масочный режим
12:24
Неизвестно, выживет или нет: Николай Цискаридзе оказался на больничной койке
12:22
"Ничего живого не осталось": молодящаяся Успенская крупно оконфузилась
12:22
"Не знаю, кто меня заразил": известный певец боится инфицирования после ряда контактов без защиты
12:02
Навальный поблагодарил навещавшую его в больнице Меркель
11:59
Курс доллара вырос до 79 рублей впервые с апреля
11:48
Обнародована причина внезапной смерти актера из "Антикиллера"
11:48
"Полная катастрофа": звезда "6 кадров" теряет вес на нервной почве
11:38
Известная ведущая рассказала о свадьбе с бывшим мужем Волочковой
11:37
"Как кукла пластиковая": именинницу Лорак разнесли за внешний вид
11:32
Названы регионы России с самым здоровым образом жизни населения
11:21
За толстым герметичным стеклом: раскрыт секрет дорогого гроба инфицированного Борисова
11:17
Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит
Белоруссию признали бессильной перед санкциями Европы
"Я лишилась пожизненно всех концертов": Ирина Понаровская выступила с заявлением
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
"Давайте уже перестанем": Лазарева обидела поклонников в ответ на теплые чувства
"Сильно неприятная мне младшая сестра": Михалкова перестала скрывать чувства
Шоу-бизнес

"Я в шоке!": Самойлова получила серьезную психологическую травму

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова негодует из-за недовольства людей, которым она пожертвовала вещи своих детей. Доброе дело обернулось для жены рэпера Джигана разочарованием.
прочитано 329 раз

Девушка бесплатно раздала вещи нуждающимся и столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Звезда пожаловалась на черную неблагодарность в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

ПО ТЕМЕ

"Старая бабка с розовыми волосами": Оксана Самойлова решила сменить имидж

Самойлова и Джиган вернулись с отдыха без двух членов семьи

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

За несколько дней бизнесвумен вместе с помощницами собрала около восьмисот вещей, чтобы организовать раздачу всем желающим. Как оказалось, на раздачу пришли не только родители, отпрыски которых действительно нуждаются в обновках, но и просто те, кто хочет заполучить дорогостоящие вещи от знаменитости.

А некоторые из них и вовсе пытались обмануть помощниц Оксаны Самойловой и забрать больше вещей, чем было указано в правилах раздачи. Но особенно поразило ее недовольство пришедших на мероприятие женщин тем, что на раздаче не было одежды от премиальных брендов.

"Я в шоке! Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны. Как такое возможно?" – негодует бизнесвумен. Она подчеркнула, что каждая из этих вещей стоит далеко не по тысяче рублей. Оксана Самойлова добавила, что могла бы их продать или сделать аукцион, но организовала благотворительную акцию.

Такое поведение женщин ей кажется неадекватным. Супруга музыканта не уверена, что вновь решится на подобную акцию. Раньше она просто отдавала вещи в детские дома – и, скорее всего, будет и дальше так поступать. Возникшая ситуация ее просто убила. "У меня психологическая травма", – заключила Оксана Самойлова.

Автор: 28 сентября 2020, 14:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко назвали разменной монетой в отношениях России и Запада
Бывший сотрудник спецслужб предупредил о возможном покушении на Путина
У Лукашенко есть только вектор Союзного государства – Пушков
Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог

Шоу-бизнес

Стало известно об уходе Вячеслава Добрынина
Звезда "Аншлага" отказалась от любви после смерти жены
"Это – позорище!": возмущенный Разин обвинил Первый канал во лжи
"Я в шоке!": Самойлова получила серьезную психологическую травму

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Как-то неловко": Гарик Харламов откровенно о романе с Яной Кошкиной

Юморист рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

Неизвестно, выживет или нет: Николай Цискаридзе оказался на больничной койке

Ситуация оказалась тяжелой
Шоу-бизнес

Шаляпин с хвостом показал детей: Женился на русалке

Артист удивил поклонников
Шоу-бизнес

"Это – позорище!": возмущенный Разин обвинил Первый канал во лжи

Лидер группы "Ласковый май" в шоке от сложившейся ситуации

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+