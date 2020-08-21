Самойлова и Джиган вернулись с отдыха без двух членов семьи

Как раз за них блогеру и досталось. Поклонники посчитали, что супруга рэпера поступила неправильно, решив простить неверного мужа и отказавшись от идеи развода. По словам некоторых фолловеров, все это похоже на большой обман ради популярности и денег.
На такие обвинения Оксана Самойлова ответила довольно жестко. Она заявила, что это ее жизнь, и она до сих пор не знает, правильно ли поступила – время покажет. Пока же девушка предпочла остаться с Джиганом ради детей.
Отдых в Турции семья провела замечательно: они много купались, вкусно питались и часто гуляли, не забывая про развлечения. Правда, возвращение в Россию было омрачено тем, что доехали не все. Как отметила Оксана Самойлова, им пришлось улететь с берегов Средиземного моря без двух членов семьи.
По словам супруги Джигана, для россиян с вылетом на родину проблем не возникает, правда, из-за пандемии коронавируса все не так просто. Необходимо заполнить специальные бумаги, измерить температуру и по прилете сдать самостоятельно тест на COVID-19, результат которого требуют прикрепить к своей странице на сайте госуслуг.
Вероятно, оставшиеся члены семьи Оксаны Самойловой не являются гражданами России, поэтому и возникли сложности. Также, как отметила жена Джигана, в аэропорту потеряли чемодан младшей дочери Майи.
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