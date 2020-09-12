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"Старая бабка с розовыми волосами": Оксана Самойлова решила сменить имидж

Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова долгое время не могла собраться с духом и решиться на кардинальные изменения. Видимо, конфликт с рэпером Джиганом так сильно задел многодетную мать, что она немедленно побежала в салон красоты. Результат эксперимента не заставил себя долго ждать.
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Сама же Оксана Самойлова довольна своим преображением. Теперь модель всячески пытается доказать многочисленной аудитории, что подобные перемены только улучшают жизнь.

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Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Однако большинство подписчиков супруги музыканта не оценили подобного поведения матери четверых детей. Оксана мгновенно столкнулась с волной критики и негодования.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни завалили Самойлову гневными комментариями и попросили перестать "беситься".

"Вы как старая бабка, только уже с розовыми волосами. Остановитесь! О вас все равно говорят. Не нужно добиваться внимания сумасшедшими методами", – возмущенно отметили комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержал модель и выразил свое восхищение. Публика до сих пор не может привыкнуть, что Оксана Самойлова стала обычной женщиной, показавшей все неровности своей фигуры. Да и личной жизни тоже.

Возлюбленная рэпера вчера весь вечер скрывала от своих дочерей новый имидж и хотела сделать им сюрприз. Но, к сожалению, Самойлова слишком поздно вернулась домой. В это время три наследницы уже сладко спали в своих кроватях.

Модель пока не знает, как долго она проходит с новым оттенком волос. Оксана подметила, что теперь готова на любые изменения, которые ей придут в голову.

Автор: 12 сентября 2020, 20:05 Источник: Инстаграм Оксаны Самойловой ✓ Надежный источник
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