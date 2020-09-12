"Старая бабка с розовыми волосами": Оксана Самойлова решила сменить имидж

Оксана Самойлова долгое время не могла собраться с духом и решиться на кардинальные изменения. Видимо, конфликт с рэпером Джиганом так сильно задел многодетную мать, что она немедленно побежала в салон красоты. Результат эксперимента не заставил себя долго ждать.

Сама же Оксана Самойлова довольна своим преображением. Теперь модель всячески пытается доказать многочисленной аудитории, что подобные перемены только улучшают жизнь.

Однако большинство подписчиков супруги музыканта не оценили подобного поведения матери четверых детей. Оксана мгновенно столкнулась с волной критики и негодования.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни завалили Самойлову гневными комментариями и попросили перестать "беситься".

"Вы как старая бабка, только уже с розовыми волосами. Остановитесь! О вас все равно говорят. Не нужно добиваться внимания сумасшедшими методами", – возмущенно отметили комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержал модель и выразил свое восхищение. Публика до сих пор не может привыкнуть, что Оксана Самойлова стала обычной женщиной, показавшей все неровности своей фигуры. Да и личной жизни тоже.

Возлюбленная рэпера вчера весь вечер скрывала от своих дочерей новый имидж и хотела сделать им сюрприз. Но, к сожалению, Самойлова слишком поздно вернулась домой. В это время три наследницы уже сладко спали в своих кроватях.

Модель пока не знает, как долго она проходит с новым оттенком волос. Оксана подметила, что теперь готова на любые изменения, которые ей придут в голову.