Галкин снял пляшущую Пугачеву во время шумного застолья в ресторане

Галкин опубликовал видео, на котором запечатлена Пугачева во время исполнения песни Александра Розенбаума "Где-нибудь, как-нибудь". Гости тоже снимали выступление Аллы Борисовны на телефон, потому что им выпал уникальный шанс: насладиться живым пением артистки, которая все реже выступает на сцене.
В какой-то момент Пугачева решила встать со стула и немного пройтись между столами. Во время проигрыша певица показала несколько танцевальных па. Гости не удержались и начали аплодировать артистке в такт мелодии.
Алла Борисовна впечатлила собравшихся не только своим выступлением, но и нарядом. Артистка предпочла надеть полосатое черно-белое длинное платье с поясом. Супруга Галкина дополнила свой образ бантом на голове.
Напомним, в этом году вновь появился слух о разводе Галкина и Пугачевой. Откуда появилась такая информация, многие до сих пор не могут понять.
Артисты окончательно развеяли этот слух, появившись вместе в ютуб-шоу "Музыкалити". Было видно, что супругов, как и прежде, связывают сильные чувства. Пара не упускает возможности по-доброму пошутить друг над другом.
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