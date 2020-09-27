Перенесший операцию Корчевников показал момент исцеления: Дома будут слезы матери

В сентябре Борис Корчевников решил совершить паломничество к святым местам. Посетив Турцию, телеведущий отправился в Черногорию. Там он стал свидетелем чудесного исцеления.

В инстаграм-аккаунте Корчевникова появилось видео, на котором запечатлен мужчина по имени Ивица, который до посещения монастыря не мог ходить. Телеведущий рассказал, что мужчину парализовало несколько дней назад, поэтому близкие решили отвести его к мощам святого Василия Острожского.

Ивица принял участие в таинстве, которое продолжалось около часа. Некоторое время мужчина сидел, а потом решил встать, опираясь на костыли. Ему было очень тяжело, но он не сдавался. Во время последнего чтения друзья помогли больному встать на колени.

В какой-то момент произошло чудо. Мужчина смог встать на ноги без посторонней помощи. Даже костыли пришлось унести. Воодушевленный Ивица еще некоторое время пообщался со священником, а потом направился к автомобилю.

"Он идет сам, будто заново учась ходить. Дома будут слезы его матери, родных и благодарность за чудо", – написал Корчевников.

Борис на своем опыте узнал, что такое чудо несколько лет назад: он оказался на больничной койке. Журналисту провели операцию по удалению опухоли. На восстановление ему потребовался целый месяц.