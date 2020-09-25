"Оторопь": Борис Корчевников показал отрубленную руку

В свободное от работы время Борис Корчевников любит посещать различные храмы и церкви, причем не только в России, но и за границей. Популярный ведущий с удовольствием прикладывается к старинным иконам и чудодейственным образам, не пропускает мощи ни одного святого.
Так, шоумен опубликовал сделанную крупным планом фотографию руки Иоанна Крестителя. "Помню рассказ одного актера. Он приложился к этим мощам – руке Иоанна Крестителя – неверующим, а поднялся от них уже верующим. Оторопь от мысли, что эта рука окунала Господа в реку", – поделился своими чувствами Борис Корчевников.
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Одни поделились своими историями, похвалили шоумена за веру и рвение, другие же задались вопросами об отношении в православии к тому, что святого человека после смерти не хоронят, а делят на части.
Примечательно, что сам Борис Корчевников во все эти обсуждения предпочел не вмешиваться. Телеведущий, по всей видимости, не желает вступать в дискуссию и высказывать свою точку зрения, хотя многие подписчики прямо спрашивают его мнения.
Глядя на новое фото, фанаты высказали мнение, что Борис Корчевников решил приложиться к святым мощам, чтобы побороть свою болезнь. Уже на протяжении нескольких лет ходят слухи, что популярный телеведущий тяжело болен, якобы у него опухоль в голове, которую удалили не так давно.
Сам Бориса Корчевников не афиширует свои проблемы со здоровьем, хотя и не скрывает, что они у него есть. А недавно стали говорить, будто на фоне недуга у шоумена стал пропадать слух.
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