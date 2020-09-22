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Шоу-бизнес

"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Пять лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли. Телеведущий долго не рассказывал об этом, но спустя некоторое время все-таки решился на откровения. Журналисты прослушали запись одного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" 2017 года. Тогда Борис признался, что опухоль была не в головном мозге.
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Корчевников не забудет тех дней, которые провел в больнице. Тогда телеведущий неустанно молился за свое здоровье. Общение с Богом и поддержка близких людей вселяли в него надежду.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Как только врачи провели операцию, выяснилось, что опухоль можно было оставить. С таким новообразованием люди живут. Однако Корчевников ни о чем не стал жалеть. Он понимает, что необходимо было пройти через это. "Может быть, не стоило удалять. Случай был очень редким. Нельзя сказать, что операция прошла удачно", – вспоминал Борис.

Телеведущий долго восстанавливался после трепанации. Корчевников знает истории, когда пациенты приходили в норму через несколько дней, но ему стало лучше лишь спустя месяц.

Также стоит отметить, что недуг Бориса нельзя назвать раком или онкологией. Опухоль была доброкачественной. Несмотря на это, болезнь заставила телеведущего почувствовать себя слабым и немощным. "Мы бессильные. И только чудо Божье нас держит в силах", – пришел к выводу он.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Корчевников начал терять слух. Поэтому зрители удивились, когда телеведущий без труда сыграл на гитаре в эфире передачи "Судьба человека".

Автор: 22 сентября 2020, 08:57 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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