"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове

Корчевников не забудет тех дней, которые провел в больнице. Тогда телеведущий неустанно молился за свое здоровье. Общение с Богом и поддержка близких людей вселяли в него надежду.
Как только врачи провели операцию, выяснилось, что опухоль можно было оставить. С таким новообразованием люди живут. Однако Корчевников ни о чем не стал жалеть. Он понимает, что необходимо было пройти через это. "Может быть, не стоило удалять. Случай был очень редким. Нельзя сказать, что операция прошла удачно", – вспоминал Борис.
Телеведущий долго восстанавливался после трепанации. Корчевников знает истории, когда пациенты приходили в норму через несколько дней, но ему стало лучше лишь спустя месяц.
Также стоит отметить, что недуг Бориса нельзя назвать раком или онкологией. Опухоль была доброкачественной. Несмотря на это, болезнь заставила телеведущего почувствовать себя слабым и немощным. "Мы бессильные. И только чудо Божье нас держит в силах", – пришел к выводу он.
Напомним, недавно появилась информация о том, что Корчевников начал терять слух. Поэтому зрители удивились, когда телеведущий без труда сыграл на гитаре в эфире передачи "Судьба человека".
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