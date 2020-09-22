"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове

Пять лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли. Телеведущий долго не рассказывал об этом, но спустя некоторое время все-таки решился на откровения. Журналисты прослушали запись одного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" 2017 года. Тогда Борис признался, что опухоль была не в головном мозге.

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