Теряющий слух Корчевников ищет подработку

Несмотря на то, что Борис Корчевников опроверг информацию о частичной потери слуха, его друзья утверждают обратное: удаление опухоли у телеведущего не прошло бесследно. Из-за проблем со здоровьем журналист находится в депрессии.

прочитано 728 раз