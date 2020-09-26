"Кто у нас не выпивает?": Балуев встал на защиту осужденного алкоголика Ефремова

Актер высказался о деле Михаила Ефремова. Он объяснил, почему понимает осужденного артиста.

Александр Балуев сострадает семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. При этом звезда театра и кино напомнила, что не только они потеряли отца. Без главы семейства осталась и семья Михаила Ефремова.

По его словам Балуева, его коллега тоже попал в ужасное положение. Осуждать его он не берется. Вся ситуация вызывает у него сожаление и сочувствие к обоем сторонам.

Артист признался, что и сам частенько употребляет алкоголь, поэтому считает, что любой мог оказаться на месте Михаила Ефремова, который был пьян в день совершения смертельной аварии. "Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьет и не курит", – заявил он. По его мнению, только они имеют право сказать: "Ты алкоголик!".

При этом он подчеркнул, что дело в том – в какой степени употреблять спиртное. Садиться за руль в таком состоянии, по его мнению, недопустимо.

Напомним, сейчас Михаил Ефремов находится в одном из столичных СИЗО. Пока идет кассация, об этапировании его в колонию речи нет. В следственном изоляторе артист, скорее всего, пробудет до конца 2021 года. Пока не известно, где именно будет сидеть знаменитость. Актер осужден на восемь лет колонии общего режима.

