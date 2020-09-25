"Теперь это наша квартира": Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати

Поклонников, конечно, интересуют более "земные" подробности отношений бывших возлюбленных – например, как они поделили имущество и бизнес. Наконец, модель приоткрыла завесу тайны.
В личном блоге Анастасия Решетова рассказала, что она вместе с сыном осталась в квартире в "Золотых ключах" недалеко от станции метро "Университет". А вот Тимати временно переехал в съемную квартиру, его соседкой, по слухам, стала Ольга Бузова.
Правда, как отметила бывшая девушка рэпера, вскоре артист планирует переселиться в загородный "дом мечты", который пара строила вместе. "Но теперь ситуация другая, так что уже без меня", – написала Анастасия Решетова.
Многих также интересовал вопрос, на что будет жить молодая мама, ведь, по слухам, индустрия красоты не приносит ей достаточного дохода. Оказалось, на рекламе в своем блоге девушка зарабатывает около миллиона рублей в месяц, также Тимати будет выплачивать щедрые алименты на Ратмира.
Напомним, информация о скором расставании пары появилась еще в начале лета, когда Анастасия Решетова уехала отдыхать на лазурный берег без супруга. Артист же в компании дочери и мамы улетел веселиться в Грецию.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Сифилиона
Мужики смотрят только на внешность
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
США грабит весь мир
Вы верите в сглаз?
Нужен ли железный занавес?