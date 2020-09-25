Подвергшая себя смертельной опасности Решетова получила втык от Тимати

Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати около двух недель назад. Рэпер уже съехал от бывшей возлюбленной, но пара продолжает мило общаться в Сети.

Например, модель часто выкладывает в "Сторис" инстаграм-аккаунта видео, на которых они вместе дурачатся или общаются с сыном Ратмиром. Также Тимати продолжает беспокоиться за безопасность девушки.

Накануне Анастасия Решетова в личном блоге показала ролик, в котором она рассекает по шоссе на мотоцикле. Модель едет на чоппере без шлема и другой защиты. Красотка не уточнила, кому принадлежит байк, но игриво заметила, что владелец не ожидал, что она справится с управлением. "Потом пришлось меня догонять", – призналась блогер.

Одним из первых комментарий оставил Тимати. Он заявил, что против езды на мотоцикле без шлема. В ответ бывшая возлюбленная только отшутилась. Впрочем, он не единственный, кто обеспокоился безопасностью модели. Поклонники посоветовали Анастасии Решетовой не пренебрегать мерами предосторожности.

"Я подарю тебе шлем на Новый год, но заранее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Глупо без шлема. Неоправданный риск", "Как бээ мама нужна ребенку до 3 дет хотя бы", "Страшно видеть движущийся мотоцикл и на нем человека без шлема", "Романтизация мотоциклов когда-нибудь должна исчезнуть", – написали поклонники.