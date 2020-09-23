Съехавший от Решетовой Тимати поселился с Бузовой

После расставания с моделью рэпер Тимати переехал от нее в дом недалеко от МГУ. Стоимость квартир в этом районе начинается от 45 миллионов рублей.
Там же в 2019 году приобрела недвижимость Ольга Бузова. Она заплатила 120 миллионов рублей за 220 квадратных метров. Отметим, недавно артист продал права на использование своих хитов. Поговаривают, что за это он выручил полтора миллиона долларов.
Напомним, ранее Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались. При этом их сыну Ратмиру нет еще и года. Как заверила модель, они остались с музыкантом в прекрасных отношениях. Никаких конфликтов при расставании не случилось. Наследник, как утверждает Решетова, живет с ней. Звездный отец же часто берет ребенка к себе.
Как писали "Дни.ру", о разрыве манекенщица сообщила в личном микроблоге. Девушка публично поблагодарила артиста за роман, который продлился шесть лет. Анастасия отметила также, что будет способствовать дружеским отношениям сына Ратмира с рэпером Тимати.
Это стало шоком для поклонников звездной пары. Некоторые из них уверены, что в разрыве отношений виновата мать артиста. Мол, Симона Юнусова слишком опекает своего сына и конфликтует с его избранницами.
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