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"Анисина знает": Джигурда рассказал о ласках с другими женщинами

Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никита Джигурда прокомментировал видео, на котором гладит грудь своей подруги Анастасии Волочковой. Он сообщил, как к подобным поступкам относится его жена – Марина Анисина.
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Увидев ролик в Сети, многие россияне посчитали, что актер и балерина слишком много выпили. Никита Джигурда объяснил, какой ситуация была в действительности.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Марина Вячеславовна Анисина

Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

По его словам, это был своеобразный перфоманс на потеху публике. Артист добавил, что знает, на что активно реагирует народ. "Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо? По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю", – заявил Никита Джигурда.

Оказывается, его супруга-фигуристка в курсе подобных забав с другими женщинами. Актер поспешил успокоить поклонников звездной пары: жена реагирует на это совершенно спокойно.

"Я выступал в ночных клубах и у меня был кордебалет топлес. Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин", – признался он. "Я все-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие", – добавил Никита Джигурда.

Напомним, ранее эпатажный артист объяснил, зачем разделся в студии программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Он пошел на это, чтобы доказать свою правоту родному брату Сергею. Родственник Никиты Джигурды утверждал, что на его теле есть татуировка, подтверждающая, что актер подчиняется сатане. Когда это прозвучало, звезда предприняла все, чтобы доказать обратное.

Автор: 25 сентября 2020, 19:07 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

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