"Богиня Лера и не такое видела": Джигурда разделся перед Кудрявцевой

Никита Джигурда объяснил, зачем разделся в студии программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он пошел на это, чтобы доказать свою правоту родному брату.

Никита Джигурда признался Лере Кудрявцевой, что у него напряженные отношения со старшим братом Сергеем. Тем удивительнее было увидеть родственника экстравагантного артиста в студии. Сергей Джигурда оказался полной противоположностью именитого родственника, одного из самых ярких и неоднозначных фигур отечественного шоу-бизнеса. В белой скромной рубашке, брюках цвета охры на подтяжках и темных очках Сергей Джигурда имеет мало общего с знаменитым братом.

Собственно, из-за конфликта с родственником эпатажный артист и разделся перед Лерой Кудрявцевой. "Он, ссылаясь на определенное обстоятельство, утверждал, что на моем теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане. Когда это прозвучало, я предпринял все, чтобы доказать обратное", – объяснил Никита Джигурда.

Впрочем, артист разделся только по пояс. Хотя, по признанию Никиты, он мог бы снять с себя все. "У меня нет комплексов: я готов раздеться для того, чтобы доказать, что я – сама любовь. Ибо какие мы, такая и любовь, какие мы, такой и Бог. Если пошли обвинения в мой адрес, то я и голый готов предстать. Нате, смотрите: я свят и невиновен, как Творец!" – в свойственной себе манере высказался артист.

Никита Джигурда рассказал о том, как на его обнажение отреагировала ведущая Лера Кудрявцева. По всей видимости, она сохраняла невозмутимый вид. "Я думаю, что богиня Лера и не такое видела, я же штаны не снимал. Она восприняла это просто как нестандартный ход", – сообщил актер.