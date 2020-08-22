Дочь Галкина сбежала от отца

Маленькая Лиза спряталась от отцовского объектива. Дочка упрекнула Максима Галкина в навязчивости.

Муж Аллы Пугачевой поделился очередным видеороликом в инстаграм-аккаунте. Максим Галкин снял, как сын Гарри обрезает ветки деревьев секатором у семейного замка в деревне Грязи. В кадре Лиза уклоняется от садовой работы и убегает от камеры звездного папы.

"Ничего вы не понимаете! Дайте ребенку хоть помечтать одной!", – едко заявила Лиза Галкина. Негодующий отец все-таки разрешил дочке не сниматься. "Хорошо, мечтай", – сказал он повелительным тоном.

Чтобы завершить ролик на положительном моменте, в конце видео Максим Галкин показал яблоню, хвастаясь урожаем. Одно из яблок было гнилым, поэтому артист быстро выбросил испорченный плод. "Семейные садовые радости", – добавил артист к посту.

Подписчики телеведущего отреагировали на ролик с диалогом между родителем и ребенком, и высмеяли поведение девочки. "В жутких условиях живет ребенок, даже помечтать не дают", "Готовая актриса", "Ох уж эти папарацци, с детства покоя не дают", "Ну что вы за люди!? Ну дайте уже ребёнку помечтать!", – написали пользователи Сети.

Напомним, что недавно муж Примадонны нанял детям личного тренера. Под его контролем дети занимаются спортом и постигают азы здорового образа жизни. Занятия физкультурой Максим Галкин тоже заснял на камеру и показал фанатам. Поклонники сравнили тренировки Гарри и Лизы с армейской подготовкой.