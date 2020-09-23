С вещами на выход: Алибасов оставил Федосееву-Шукшину без квартиры

Ранее артистка подарила мужу свою квартиру, а он переписал ее на своего помощника. Как оказалось, недвижимость в Новой Москве звезда передала во владения супруга, чтобы спрятать от родственников. Однако когда дело коснулось расставания, Бари Алибасов отказался отдавать жилье назад.
Пару дней назад суд начал рассматривать иск Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она утверждает, что перепутала договор дарения и завещание, но теперь доказать это будет сложно. Адвокат актрисы настаивает на экспертизе, потому что уверена: в момент подписания бумаг звезда была не в себе.
Правозащитник Бари Алибасова в суде заявил, что у его подопечного есть претензии к супруге. Он хочет, чтобы артистка забрала все свои вещи из квартиры, которая теперь по закону больше не принадлежит ей. Причем продюсер просит поторопиться.
При этом адвокат Алибасова подтвердил, что акт дарения состоялся еще год назад. Однако неясно, почему же тогда Лидия Федосеева-Шукшина продолжала оплачивать коммунальные счета за жилье еще полгода.
В целом у актрисы есть есть шанс вернуть квартиру, если суд назначит психиатрическую экспертизу. Для этого адвокату нужно предоставить выписки из карты. Как оказалось, незадолго до подписания сделки звезда покинула больницу. Также в момент передачи недвижимости Лидия Федосеева-Шукшина была без слухового аппарата и могла попросту неверно истолковать происходящее.
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