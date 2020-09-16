Вскрылась неожиданная деталь в разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

С весны Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не виделись. И вот наконец супруги, которые оказались на грани развода, пришли на съемки передачи "Пусть говорят".

Отметим, что Бари Алибасов предстал перед публикой, а вот Лидия Федосеева-Шукшина провела время за кулисами, внимательно слушая высказывания мужа. Впрочем, велика вероятность, что совсем скоро продюсер и актриса окажутся свободными людьми, ведь не так давно стало известно, что адвокат Сергей Жорин, представляя интересы Бари Алибасова, от его имени подал документы на развод.

Правда, на шоу сам продюсер внезапно объявил, что не хочет разводиться. "Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю", – заявил продюсер, отвечая на вопросы ведущего Дмитрия Борисова.

Также Бари Алибасов убежден, что его отношения с женой испортились из-за ее младшей дочери Ольги (кстати, сама Ольга также появилась на программе). По мнению продюсера, наследница делает все, чтобы разлучить престарелых супругов. "Ольга обрабатывает ее, я это очень хорошо знаю. Она ведет себя совершенно ужасно", – заявил продюсер.

Что касается самой Лидии Федосеевой-Шукшиной, то она пытается выяснить, зачем муж переписал подаренную ею квартиру на своего молодого помощника. Правда, актриса утверждает, что и супругу она ее не хотела отписывать. Поэтому артистка теперь желает вернуть недвижимость.

Бари Алибасов заявил, что провернул дело с квартирой только из-за того, чтобы она не досталась той же Ольге. По его мнению, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной поступит с ней так, как и с квартирами в Шуе – то есть продаст. Продюсер объяснил, что просто хочет, чтобы у его жены осталась хоть какая-нибудь недвижимость на старости лет. Алибасов с завидным упорством повторяет, что хоть квартира и оформлена на постороннего человека, Федосеева-Шукшина может там спокойно жить.

Сама актриса скептически относится к этим словам супруга. Отметим, что она живет в мемориальной квартире своего покойного мужа Василия Шукшина. Вместе с Ольгой. Что касается квартиры, то она арестована по решению суда.