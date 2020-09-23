"Алина не крепостная": Рудковская неловко оправдалась за попытку переманить Загитову

Супруга фигуриста рассказала спортсменке о том, что в октябре открывается несколько новых площадок, на которых она сможет тренироваться, если уйдет от Этери Тутберидзе. Яна Рудковская заверила, что девушку очень ждут, однако Алина Загитова ответила, что все-таки останется у своего нынешнего тренера.
Послу обнародования переписки в Сети разгорелся нешуточный скандал. Продюсер тут же постаралась оправдаться. По ее словам, опубликованные сообщения вырваны из контекста, так как они с фигуристкой часто общаются. Якобы супруга Евгения Плющенко неоднократно консультировала одиночницу по японским оздоровительным методикам, которые рекламирует.
Также Яна Рудковская отметила, что год назад Алина Загитова советовалась с ней по поводу своего перехода, однако позднее все же решила не покидать команду Этери Тутберидзе. Продюсер подчеркнула, что в переписке нет негатива ни в чью сторону, а также нигде не заявлено, что девушку зовут тренироваться.
Звезда добавила, что просто сообщила фигуристке о возможностях, которые скоро появятся. Вероятно, ей было бы интересно сотрудничать с Евгением Плющенко в каких-то шоу. "Алина не крепостная!" – отметила Яна Рудковская.
Супруга тренера удивлена, что переписка в принципе попала в Сеть. Она надеется, что это произошло не под дулом пистолета и без "вырываний" телефона из рук.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Ваше мнение о СССР
Кто знает где Клава?