"Алина не крепостная": Рудковская неловко оправдалась за попытку переманить Загитову

Накануне в Сети появились скриншоты переписки Яны Рудковской и Алины Загитовой. Судя по фото, продюсер предлагает девушке перейти под покровительство Евгения Плющенко.

Супруга фигуриста рассказала спортсменке о том, что в октябре открывается несколько новых площадок, на которых она сможет тренироваться, если уйдет от Этери Тутберидзе. Яна Рудковская заверила, что девушку очень ждут, однако Алина Загитова ответила, что все-таки останется у своего нынешнего тренера.

Послу обнародования переписки в Сети разгорелся нешуточный скандал. Продюсер тут же постаралась оправдаться. По ее словам, опубликованные сообщения вырваны из контекста, так как они с фигуристкой часто общаются. Якобы супруга Евгения Плющенко неоднократно консультировала одиночницу по японским оздоровительным методикам, которые рекламирует.

Также Яна Рудковская отметила, что год назад Алина Загитова советовалась с ней по поводу своего перехода, однако позднее все же решила не покидать команду Этери Тутберидзе. Продюсер подчеркнула, что в переписке нет негатива ни в чью сторону, а также нигде не заявлено, что девушку зовут тренироваться.

Звезда добавила, что просто сообщила фигуристке о возможностях, которые скоро появятся. Вероятно, ей было бы интересно сотрудничать с Евгением Плющенко в каких-то шоу. "Алина не крепостная!" – отметила Яна Рудковская.

Супруга тренера удивлена, что переписка в принципе попала в Сеть. Она надеется, что это произошло не под дулом пистолета и без "вырываний" телефона из рук.