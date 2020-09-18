Любящую роскошь Рудковскую разнесли за безвкусицу

Блогер Алексей Жидковский вынес модный приговор Яне Рудковской. Он считает стиль продюсера слишком "журнальным".

Известный блогер стал героем ютуб-шоу "Алена, блин!". Эпатажный молодой человек рассказал о своих родителях, о становлении собственного стиля, о своем инстаграм-аккаунте, отношении к славе и поделился планами на будущее.

Алексей Жидковский хорошо. Его образы и манеру говорить и жестикулировать копируют тысячи подписчиков. Блогер рассказал, стиль каких российских звезд ему не нравится. Молодому человеку по душе, как выглядят Филипп Киркоров и Маша Распутина.

А вот о стиле Яны Рудковской он не высокого мнения. Он считает его слишком "журнальным". Жидковский отметил, что светская львица одевается по последним тенденциям, что не совсем хорошо. При этом он добавил, что как человек и женщина знаменитость ему очень нравится. Особенно то, что она умеет зарабатывать деньги.

"Если вышла сумка Dior в форме седла, то у нее такая уже есть, если вышла сумка Louis Vuitton, то у нее уже есть в десяти цветах. Она все за всех. У меня нет столько денег и для меня это кажется немного безвкусным, но если для нее это гармонично и здорово, то, пожалуйста, почему бы и нет", – поделился своим мнением блогер.

Отметим, Яна Рудковская часто подвергается нападкам и насмешкам пользователей Сети за свою манеру одеваться. Многие считают ее безвкусной. Некоторые полагают, что продюсер хочет выглядеть моложе своих лет и из-за этого выбирает неуместные наряды. В частности, звезда очень любит мини-платья.