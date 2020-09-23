"Неужели, это она?": редкий снимок Долиной поразил народ

В последнее время Долина стала редко выступать перед поклонниками, поэтому каждый ее выход на сцену активно обсуждается. Например, в этом году артистка лишь приняла участие в съемках шоу "Маска", где в очередной раз поразила своими вокальными данными. Кажется, что после этого проекта у певицы стало еще больше фанатов.
По мнению пользователей Сети, Лариса Александровна, недавно отметившая 65-летие, не выглядит на свой возраст. Артистка не только подбирает стильные наряды, но и тщательно ухаживает за лицом.
Увидев архивный снимок Долиной, который обнародовала ее дочь Ангелина, поклонники поняли – артистка неподвластна времени.
На черно-белом снимке певица запечатлена на вечеринке в компании родных и друзей . "Нет слов!", "Красотка", – написали фолловеры. Однако некоторые все-таки удивились, как выглядела Лариса Александровна в молодости: "Боже, неужели, это она?".
Напомним, недавно общественность вновь заговорила о расставании Долиной с супругом. Многие не заметили мужа певицы на банкете по случаю ее дня рождения. Ясность внесла гостья банкета.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Ваше мнение о СССР
Кто знает где Клава?