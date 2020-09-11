"Ты наш ориентир": дочь трогательно поздравила Долину с юбилеем

Поздравить именинницу пришли: Максим Галкин и Алла Пугачева, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Буйнов и многие другие. Среди гостей была и наследница Ларисы Долиной Ангелина.
Девушка поделилась с поклонниками творчества кадрами с торжества. Она адресовала певице пламенную речь в своем инстаграм-аккаунте.
"С юбилеем, Космос. Ты героиня сказки про то, как стать принцессой! Ты удивительная, твоя решительность берет города, твой смех включает свет, твоя любовь наполняет и делает сильнее, твое уважение – священный Грааль", – высказалась дочь Лолиты Долиной. Она добавила, что артистка является для нее и многих ориентиром и путеводной звездой.
Для праздника Лариса Долина выбрала яркий образ. Синий шелковый наряд она дополнила почти черной помадой. Звезда выглядела заметно помолодевшей и отдохнувшей за время карантина. Поговаривают, что Лариса Долина обращалась к пластическим хирургам. Однако сама она подобные слухи отвергает.
Напомним, впервые Лариса Долина вышла на сцену в 12 лет. Ей настолько понравилось выступать, что она профессионально занялась вокалом и стала востребованной артисткой еще до окончания учебы в школе.
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