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"Где муж-то?": юбиляршу Долину заподозрили в расставании с супругом

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На снимках с праздничной вечеринки в честь 65-летия Ларисы Долиной пользователи Сети не заметили ее мужа Илью Спицына. Радио– и телеведущая Алла Довлатова объяснила, в чем дело.
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Довлатова опубликовала фото с торжества. Банкет прошел в одном из столичных ресторанов. Поклонникам творчества Ларисы Долиной стало интересно, почему на кадрах не видно избранника звезды. "Где муж-то?" – спрашивают они.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Ходят слухи, что исполнительница давно разбежалась с Ильей Спицыным. Якобы у музыканта уже давно есть другая семья. Сама певица о личной жизни предпочитает не распространяться. Алла Довлатова пролила свет и развеяла домыслы.

Она раскрыла секрет и ответила, присутствовал ли Илья Спицын на банкете 65-летней Ларисы Долиной. "Конечно", – заявила ведущая. К слову, муж артистки продолжает работать ее концертным директором.

Напомним, юбилей Ларисы Долиной собрал рекордное количество звездных гостей. Среди них были: Максим Галкин, Алла ПугачевА, Филипп Киркоров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Лолита Милявская и многие другие знаменитости.

Как писали "Дни.ру", дочь Ларисы Долиной Ангелина трогательно поздравила звездную маму с днем рождения. "С юбилеем, Космос. Ты героиня сказки про то, как стать принцессой! Ты удивительная, твоя решительность берет города, твой смех включает свет, твоя любовь наполняет и делает сильнее, твое уважение – священный Грааль", – высказалась дочь Лолиты Долиной. Она добавила, что артистка является для нее и многих ориентиром и путеводной звездой.

Автор: 11 сентября 2020, 21:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Единственная когда-то, хорошо певшая джаз. Сейчас поют многие и лучше, но мы их практически не знаем почему-то. А есть при ней муж или нет, в 65 лет роли такой, как даже 10 лет назад, уже не играет.
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