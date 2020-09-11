"Где муж-то?": юбиляршу Долину заподозрили в расставании с супругом

Довлатова опубликовала фото с торжества. Банкет прошел в одном из столичных ресторанов. Поклонникам творчества Ларисы Долиной стало интересно, почему на кадрах не видно избранника звезды. "Где муж-то?" – спрашивают они.
Ходят слухи, что исполнительница давно разбежалась с Ильей Спицыным. Якобы у музыканта уже давно есть другая семья. Сама певица о личной жизни предпочитает не распространяться. Алла Довлатова пролила свет и развеяла домыслы.
Она раскрыла секрет и ответила, присутствовал ли Илья Спицын на банкете 65-летней Ларисы Долиной. "Конечно", – заявила ведущая. К слову, муж артистки продолжает работать ее концертным директором.
Напомним, юбилей Ларисы Долиной собрал рекордное количество звездных гостей. Среди них были: Максим Галкин, Алла ПугачевА, Филипп Киркоров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Лолита Милявская и многие другие знаменитости.
Как писали "Дни.ру", дочь Ларисы Долиной Ангелина трогательно поздравила звездную маму с днем рождения. "С юбилеем, Космос. Ты героиня сказки про то, как стать принцессой! Ты удивительная, твоя решительность берет города, твой смех включает свет, твоя любовь наполняет и делает сильнее, твое уважение – священный Грааль", – высказалась дочь Лолиты Долиной. Она добавила, что артистка является для нее и многих ориентиром и путеводной звездой.
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