Пригожин выставил именинницу Долину в неприглядном виде: До великой еще ей далеко

На кадре присутствуют несколько знаменитостей – звезда джаза Эл Джерро, Елена Образцова, Валерия, Иосиф Пригожин и Лариса Долина. Артисты обнимаются и с улыбкой смотрят в кадр. Продюсер пожелал имениннице крепкого здоровья и новых творческих идей.
Также он отметил, что Долина – великая певица. Именно это определение и вызвало шквал негатива подписчиков. Некоторые посчитали, что такое слово ко многому обязывает, и артистка пока еще не "дослужилась" до него. Поклонники обратили внимание, что на снимке звезда предстала в неприглядном виде – без макияжа и со странным выражением лица.
"До великой еще ей далеко,а вот талантливая это точно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот прямо великая", "Больше похоже на встречу одноклассников пьяных", "Слово "Великая" ко многому обязывает. По праву можно назвать Великими единицы", "Народ должен присвоить звание великая певица, а не вы", "Ну величайший человек на фото один. И он уже умер. А вы все высерки бесталанные", – написали в комментариях.
Напомним, впервые Лариса Долина вышла на сцену в 12 лет. Ей настолько понравилось выступать, что она профессионально занялась вокалом и стала востребованной артисткой еще до окончания учебы в школе. В четверг, 10 сентября, ей исполнилось 65 лет.
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