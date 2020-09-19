"Моя бабка чуть не погибла": жена Гогена Солнцева попала в секту

Желание Терешкович удивить своего обожаемого супруга только создало массу непредвиденных проблем. Ранее Гоген хвастался успехами своей возлюбленной и делился успехами в постели.
Российский шоумен называл Екатерину "волчицей". Теперь Терешкович отвечает за развлекательную часть в их постели. Однако подобные изменения недолгое время радовали Гогена.
Солнцев начал беспокоиться о психическом состоянии своей возлюбленной. Выяснилось, что престарелая супруга телезвезды попала в настоящую деструктивную секту.
"Всем учащимся там промывают мозги, дают разные задания на преодоление страхов и тем самым подвергают их жизнь опасности. Именно выполняя одно из заданий, моя бабка чуть не погибла", – публично высказался шоумен.
Гоген боится, что его родная душа совсем сойдет с ума и начнет нападать на него не только в постели. К счастью, телеведущему удалось вразумить супругу и вернуть былые отношения.
По словам Солнцева, в этой секте из Терешкович только вытягивали деньги. Подобные организации специально портили отношения с близкими. Напомним, у Лолиты была аналогичная ситуация, когда ее бывший муж попал в такую организацию.
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