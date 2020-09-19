"Моя бабка чуть не погибла": жена Гогена Солнцева попала в секту

Накануне стало известно, что Екатерина Терешкович отправилась на специальные курсы, обучающие искусству интима и крепкой семейной жизни. Однако познавательные занятие повлекли за собой необратимые последствия. Теперь Гоген Солнцев называет возлюбленную "сектанткой".

Желание Терешкович удивить своего обожаемого супруга только создало массу непредвиденных проблем. Ранее Гоген хвастался успехами своей возлюбленной и делился успехами в постели.

Российский шоумен называл Екатерину "волчицей". Теперь Терешкович отвечает за развлекательную часть в их постели. Однако подобные изменения недолгое время радовали Гогена.

Солнцев начал беспокоиться о психическом состоянии своей возлюбленной. Выяснилось, что престарелая супруга телезвезды попала в настоящую деструктивную секту.

"Всем учащимся там промывают мозги, дают разные задания на преодоление страхов и тем самым подвергают их жизнь опасности. Именно выполняя одно из заданий, моя бабка чуть не погибла", – публично высказался шоумен.

Гоген боится, что его родная душа совсем сойдет с ума и начнет нападать на него не только в постели. К счастью, телеведущему удалось вразумить супругу и вернуть былые отношения.

По словам Солнцева, в этой секте из Терешкович только вытягивали деньги. Подобные организации специально портили отношения с близкими. Напомним, у Лолиты была аналогичная ситуация, когда ее бывший муж попал в такую организацию.

