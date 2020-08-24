"Смени уже пол и не мучайся": в Сети высмеяли женские образы Гогена Солнцева

По мнению пользователей Сети, Гоген Солнцев никогда не отличался мужественностью. Напротив, с каждым образом шоумен все больше превращается в женщину.

В истинные чувства между 39-летним Гогеном Солнцевым и 65-летней Екатериной Терешкович верят немногие. Шоумен то и дело дает повод усомниться в его сексуальной ориентации. Недавние снимки Солнцева в "Инстаграм" поразили пользователей Сети. Они уверены – Гоген скоро перестанет быть мужчиной.

На фотографии, которой фрик поделился на прошлой неделе, он выглядит словно девушка. О том, что запечатленный человек является мужчиной, можно догадаться лишь по овалу лица. На кадре, опубликованном 24 августа, Гогена вновь выдают только скулы.

Рассуждения Солнцева о времени под недавним снимком остались незамеченными: подписчики принялись обсуждать женственность частого гостя ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Ах, какая женщина!", "Смени уже пол и не мучайся", "Красивая ты баба, Гоген", "Пора тебе уже найти нормального мужика и жить счастливо", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Гогена запечатлели на отдыхе с незнакомкой. Кем является женщина, которую держал шоумен на руках в бассейне, осталось загадкой. Некоторые интернет-пользователи уверены, что Солнцев не проявляет уважение к своей жене Екатерине Терешкович.